Petition: Rettung des Stodertals

Ziel ist es, das Hintere Stodertal zu retten und das Areal der Villa Peham nahe dem Schiederweiher als Grünland zu belassen. Innerhalb von zwei Tagen wurde die Petition bereits von mehr als 2700 Personen unterzeichnet.

Grund dafür ist, dass eine Investorengruppe in diesem weitgehend unberührten Teil des Stodertals einen Luxus-Campingplatz mit Chalets und Großgastronomie errichten will. Einerseits würde dadurch in die Natur am linken Ufer der Steyr stark eingegriffen, zudem widerspreche der Plan dem örtlichen Entwicklungskonzept von Hinterstoder. Ein Video zum Projekt gibt es auf: youtu.be/_fnnYuew650

