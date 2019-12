Peter findet schöne Lieder

Dass im Steyrer Kulturzentrum AKKU bestes Theater für Kinder geboten wird, ist bekannt. Jetzt liefert das Kleinkunsthaus an der Färbergasse den nächsten Beweis dafür. Am Sonntag, 22. Dezember, spielt Peter Schneck von der Gruppe Schneck + Co. sein Stück "Weihnachtskonzert" – und stimmt damit seine jungen Zuschauer auf Weihnachten ein. Die Geschichte ist ebenso stimmungsvoll wie amüsant: Um dem vorweihnachtlichen Trubel zu entgehen, beschließt Peter, den Dachboden aufzuräumen: Dort findet er allerhand Weihnachtslieder, die gleich gesungen werden wollen – und einen alten Freund und eine singende Säge noch dazu.

Das "Weihnachtskonzert" findet gleich zwei Mal statt, nämlich um 14 Uhr und um 16 Uhr. Karten gibt es unter Tel. 0664/73115620.