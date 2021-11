"Pest in Bergamo": Schreiberhuber in der Schlosstonne

Der Buchtitel von 1881 erinnert an den Beginn der Corona-Pandemie und zeigt die Gefahren von gesellschaftlicher Abgrenzung und Glaubensbekenntnissen auf.

Schreiberhuber, der mit diesem Text bereits in Wien mit der Pianistin Aliya Akbergenova aufgetreten ist, erweitert die Schlussveranstaltung beim 30. Styraburg Festival in der Schlosstonne mit dem berühmten Essay des Philosophen Immanuel Kant und geht auf die Frage ein: "Was ist Aufklärung?" Kant lieferte mit diesem Text seine bis heute klassische Definition der Aufklärung des mündigen Menschen. Die Wladigerov Brothers begleiten auf dem Klavier und mit der Trompete musikalisch.