Pessach-Fest wird in der Zukunftsakademie gefeiert

"Pessach" erinnert an die Befreiung der Juden aus Ägypten und war der Anlass für Jesus, nach Jerusalem zu gehen, wo er gekreuzigt wurde. Das Johannesevangelium datiert seinen Tod in die Stunde, in der damals im Tempel das Pessach-Lamm geopfert wurde. Es drückt damit aus, dass der Sohn Gottes das Opferlamm geworden ist. Pessach ist daher der Ursprung der Karwoche und macht uns noch heute bewusst, dass Gott uns befreit, dass er sich um die Welt und die Menschen kümmert.

Die SPES Zukunftsakademie in Schlierbach lädt am Mittwoch, 13. April, von 17 bis 20.30 Uhr dazu ein, dieses beeindruckende Fest als Einstimmung auf Ostern unter der Leitung von Johannes Brandl mit einem gemeinsamen religiösen Ritus und Festmahl zu begehen. Die Kosten inklusive Speisen und Getränken betragen 35 Euro pro Person.

