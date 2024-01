Perchten vertreiben böse Wintergeister im Bezirk Kirchdorf

Die Perchten sind los und kommen in der Raunacht am 5. Jänner aus allen Himmelsrichtungen auf den Steinbacher Ortsplatz. Mit furchteinflößenden geschnitzten Masken, Fellen, Feuer und Rauch werden hunderte so genannte Schiachperchten die beschauliche Steyrtal-Gemeinde in einen Hexenkessel verwandeln und Gänsehautstimmung verbreiten. Ein wenig Fürchten ist Teil des Spektakels, wirklich Angst haben muss vor dem althergebrachten Brauchtum aber niemand.

Die Perchten vertreiben bei ihren Läufen nämlich nicht nur die bösen Wintergeister, sondern bringen dem Publikum beim Berühren mit ihren Pferdeschweifen auch Glück und Gesundheit im noch ganz jungen Jahr 2024.

Mehr als 250 Perchten aus ganz Österreich werden das Publikum in Steinbach in ihren Bann ziehen. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Abgerundet wird die Veranstaltung mit dem einzigartigen Feuerwerk sowie der großen Party in der Perchtenhölle. "Wir freuen uns schon auf einen spektakulären Abend mit ganz vielen Besuchern", sagt Patrick Löffler, Obmann der Steyrtaler Perchten, die seit dem Jahr 2000 Veranstalter und Gastgeber des schaurigen Treibens sind.

Zum Vertreiben von dunklen Mächten waren einst ebenso dämonische Masken erforderlich – die Schiachperchten. So ist das Perchtenlaufen das Denkmal einer längst vergangenen Naturreligion, deren Wurzeln zurück bis in die Steinzeit reichen. Eng verknüpft sind die Perchten auch mit den Raunächten. So werden die zwölf Nächte zwischen Weihnachten und dem Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Jänner bezeichnet. Ihre Wurzeln haben die Raunächte in der germanischen und keltischen Tradition.

Für Gäste bietet sich an diesem Tag vor allem die nostalgische An- und Abreise mit der Steyrtalbahn an. Einlass beim Ortsplatz Steinbach ist um 17 Uhr. Der Lauf beginnt um 18.30 Uhr. Um freiwillige Spenden wird gebeten.

Burgteufel tanzen im Kremstal

Insgesamt rund 600 Perchten werden zu den zwei Perchtenläufen am Freitag, 5. Jänner, in Micheldorf und Steinbach an der Steyr erwartet. Unter dem Motto "Feuer und Rauch – das ist unser Brauch" veranstalten die "Kremstaler Burg Teufeln" unter Obmann Gerald Edlinger mit 20 Gastgruppen um 19 Uhr den fünften Kremstaler Perchtenlauf im Micheldorfer Ortszentrum. Es werden mehr als 350 aktive Teilnehmer erwartet, die für das Publikum einen unvergesslichen Abend gestalten. Im Anschluss findet in der "Geigenbauer-Halle" eine Aftershow-Party mit DJ statt. Der Perchtenlauf wird auch live in die Geigenbauer-Halle übertragen.

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst