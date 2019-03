Pensionistin verletzte sich an Bierflasche

STEYR. Im Anheizmaterial für ihren Ofen hatte eine 62-Jährige eine volle Bierflasche. Als sie dies bemerkte und sie die Flasche aus dem Feuer holen wollen, zerbarst die Flasche.

Rettungshubschrauber C10 Bild: Weihbold

Die 62-Jährige aus dem Bezirk Steyr-Land heizte am Sonntag gegen 8 Uhr ihren Zusatzkachelherd ein, der in der Küche im ersten Stock ihres Hauses steht. Im Anheizmaterial befand sich irrtümlich eine volle Bierflasche. Als die Pensionistin nach kurzer Brenndauer im Herd nachschaute, bemerkte sie die Flasche und nahm sie aus dem Feuer. Durch den inzwischen entstanden Druck zerbarst die Glasflasche und verletzte die Pensionistin am rechten Fuß.

Die 62-Jährige ging in die Garage und rief um Hilfe. Nachbarn kümmerten sich um die Verletzte und verständigten Rettung und Gemeindearzt. Die Verletzte wurde schließlich mit dem Rettungshelikopters C10 in das LKH Steyr geflogen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema