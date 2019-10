"Es ist eine Katastrophe, ich bin auf mein Gehwagerl angewiesen", sagt Helene Mistelbacher. Die 88-jährige Steyrerin wohnt im obersten Geschoß des sechsstöckigen Pensionistenwohnhauses der GWG der Stadt Steyr an der Peuerbachstraße im Stadtteil Ennsleite. Seit Montagnachmittag steht dort wieder einmal der Lift still. Zum bereits fünften Mal in diesem Jahr, berichten Bewohner, und zum dritten Mal innerhalb der vergangenen beiden Monate.