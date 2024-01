Paul Mürzl spielt die EM-Qualifikation

Mit der Begegnung gegen Israel startet Österreichs U18-Nationalteam morgen, Donnerstag, in Zadar in die Qualifikation für die Europameisterschafts-Endrunde. Danach treffen die ÖVV-Burschen in der Vorrundengruppe A auf Gastgeber Kroatien. Die beiden Gruppenersten steigen ins Halbfinale auf, nur der Turniersieger löst das EM-Ticket. Für die Teams von Platz zwei bis sechs gibt es eine weitere Quali-Runde.

Auf seine Chance im heimischen U18-Nationalteam lauert Paul Mürzl. Der erst 16-jährige Steyrer spielt aktuell für die Mühlviertel Volleys aus Schwertberg in der 2. Bundesliga. Im vergangenen Juli hatte der 1,85 Meter große Außenangreifer bereits mit dem U17-Nationalteam in Montenegro seine ersten Erfahrungen bei einer Europameisterschaft gesammelt. Seine Vereinskollegen Martin Auer und Noah Erlinger sind in Kroatien ebenfalls mit von der Partie.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper