Paul M. Zulehner spricht über die Zukunft der Kirche

Der frühere Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien untersucht seit Jahrzehnten gesellschaftliche Entwicklungen, kommentiert sie im Licht des Glaubens und leitet daraus Handlungsimpulse für Kirche und Seelsorge ab. Viele Kirchenreformen in Österreich wären ohne die empirischen Studien von Paul M. Zulehner nicht denkbar.

Durch seine Aufforderungen an die zuständigen Bischöfe, im Sinne von Papst Franziskus „mutige Vorschläge“ zu machen, zieht der 80-jährige eloquente Kirchenvisionär den Un-Mut mancher Verantwortungsträger auf sich. So sollte nach Meinung Zulehners die Zeit des Zölibats und der Ausschluss der Frauen aus dem Priesteramt absehbar vorbei sein. Weitere Themen: Zulehners Engagement gegen sexuellen Missbrauch in der Kirche, die Warnung vor den Folgen des herrschenden neoliberalen Wirtschaftssystems und die bunt gewordene religiöse Landschaft, in der es immer mehr Freiheit dazu gibt, „Salz und Licht der Welt“ zu sein.

