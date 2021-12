Paul leidet an Leukämie: Er braucht Stammzellen

Rund 1400 Menschen hatten sich heuer in St. Ulrich durch den Verein "Geben für Leben" als Stammzellenspender typisieren lassen. Grund dafür war die Leukämie-Erkrankung des nun dreijährigen Paul aus St. Ulrich und seiner 23-jährigen Cousine Jasmin aus Sierning.

Beide erhielten mittlerweile gesunde Stammzellen eines passenden Spenders transplantiert. Doch bei Paul gab es kurz vor Weihnachten wieder einen gesundheitlichen Rückschlag. Das fröhliche Kind benötigt neuerlich eine passende Stammzellenspende.

Neue Typisierungsaktion

Es wird daher in der Friedensgemeinde St. Ulrich neuerlich eine Typisierungsaktion durchgeführt. Menschen, die für Paul oder andere an dieser heimtückischen Krankheit leidende Menschen ihre Stammzellen spenden möchten, können sich vorerst bis einschließlich 10. Jänner während der Amtszeiten am Gemeindeamt St. Ulrich testen lassen.

"Das geht ganz einfach", erklärt Amtsleiter Alexander Kubizek, "es wird nur ein kurzer Wangenabstrich gemacht, völlig ohne Blutabnahme. Und das war es dann auch schon."