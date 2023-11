Paukenschlag am Steyrer Bahnhof: Födermayr lässt Schandfleck abreißen

Paukenschlag in der nicht enden wollenden Posse rund um das ehemalige Postamt beim Bahnhof: Nach langem Tauziehen und schier endloser Hinhaltetaktik verkaufte der Wiener Reinhold Frasl das seit Jahren bröckelnde Gebäude in Bestlage nun doch. Käufer ist der Steyrer Investor Leopold Födermayr. Der 80-Jährige hat mit der Hanggarage samt Fußgängersteg in Richtung Stadtplatz und seinem "Medicus"-Ärztezentrum an der Dukartstraße, im Volksmund auch Moschee genannt, bereits zwei wichtige Akzente für Steyr und das Bahnhofsviertel gesetzt, nun folgt Streich Nummer drei.

"Ich wollte nicht, dass die Dukartstraße eine unvollendete bleibt", sagt Födermayr, der mit Frasl Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart hat. In Vergangenheit waren dem Vernehmen nach sämtliche Kaufinteressenten für den desolaten Betonkomplex an der Sturheit Frasls und seinen überzogenen Preisvorstellungen – gerüchteweise wollte er drei Millionen Euro erlösen – gescheitert.

Födermayr bewies in jahrelangen Verhandlungen jedoch Ausdauer. Er erwarb von Frasls Immobilienfirma "Consio" nicht nur das Postgebäude, sondern auch die Umbaupläne des Steyrer Architekten Michael Obermair. Dieser hatte für Frasl unter dem Namen "Arkade" einen Entwurf gezeichnet, der einen vierstöckigen Bau mit zurückgesetzter fünfter Etage vorsieht, und an dem der Steyrer Gestaltungsbeirat nur Kleinigkeiten zu bemängeln hatte. Zuvor war Frasl mit mehreren Plänen, darunter einem siebenstöckigen Komplex samt Hotel und Einkaufszentrum mit 6000 Quadratmetern Nutzfläche, am Architektengremium gescheitert.

Was Födermayr mit der ehemaligen Post genau vorhat, steht noch nicht fest: "Hotel wird es jedenfalls keines werden", verrät der Investor. Ihm schwebt etwas in Richtung Gesundheitswesen vor und "eine Lösung im Sinne der Stadt, die Steyr wieder einen Schritt weiterbringt." Geplant sei ebenso eine Erweiterung der bestehenden Tiefgarage, die bis unter den von ELF-Immobilien geplanten, neunstöckigen Turm auf dem Nachbargrundstück beim Hessenplatz reichen soll. Baustart für all das werde frühestens in zwei Jahren sein, sagt Födermayr: "Jetzt wird das alte Gebäude einmal rasch abgerissen und dann eine Wiese angelegt, bis alles fix ist."

Autor Gerald Winterleitner Lokalredakteur Steyr Gerald Winterleitner