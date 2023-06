Passant verärgert: "Polizei in Steyr hat die Menschen mit Hundegebell erschreckt"

STEYR. Christian Lichtenberger hätte beinahe seinen Kaffee verschüttet – so erschrocken hat sich der Pensionist am Freitag, 9. Juni, gegen 10.45 Uhr in der Konditorei Schmidt am Eingang zur Enge. "Ein Polizeiauto ist vom Stadtplatz kommend langsam in Richtung Enge gefahren. Auf Höhe meines Tisches beim Schmidt hat das Fahrzeug plötzlich ein sehr lautes, aggressives Hundegebell ausgestoßen", schildert Lichtenberger der Steyrer Zeitung.