Pasic statt Prada: Gegen den GAK gibt ein neuer Kapitän die Richtung vor

Sieben Spiele lang tanzte der SK Vorwärts Steyr mit einer weißen Weste durch die 2. Fußball-Bundesliga. Ausgerechnet gegen Schlusslicht Juniors Oberösterreich riss vor einer Woche diese stolze Serie.

Heute haben die Jungs von SKV-Trainer Daniel Madlener die Gelegenheit dazu, diese Scharte auszuwetzen und eine neue Serie zu starten: Um 18.30 Uhr gastiert der GAK in Steyr. "Es ist eine tolle Herausforderung. Wir freuen uns darauf, zu zeigen, was wir wirklich können", sagt Madlener, der mit den ersten 50 Minuten beim 1:3 gegen die Juniors überhaupt nicht zufrieden war: Aber wir haben aus dieser Niederlage wieder viel gelernt und werden uns taktisch auf die Grazer entsprechend vorbereiten." Vor allem auf den robusten Mittelstürmer, den Ex-Steyrer David Peham, gelte es aufzupassen. Aufgrund der Sperre von Alberto Prada wird Alem Pasic die Kapitänsschleife gegen den GAK tragen: "Er hat ein tolles Standing in der Mannschaft, beweist Übersicht. Nun darf er als Antreiber überzeugen."