Die fünf Jungunternehmer des Start-ups Pentagon eröffneten am vergangenen Wochenende ihr insgesamt fünftes Lokal, nämlich die Disco "Herzog" in Braunau. Zeit, sich auszurasten, bleibt nicht. Im Bezirk Steyr-Land betreibt das Quintett die Nachtlokale "Club Werkstatt" in Ternberg, älteren Semestern noch bekannt als "Kopf", und das "Herzog" in Adlwang. "Dort ist die "Hasenfalle" im Erdgeschoß Geschichte. "Wir richten im Augenblick einen neuen Bereich ein.