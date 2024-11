Partnerschule zu Besuch: Eislaufen, Mehlwürmer und Physik-Experimente

Vier Tage lang war die Partnerschule aus dem montenegrinischen Herceg Novi in Garsten zu Gast. Der Aufenthalt stand unter dem Motto: "Wissen, Bildung und Freundschaft ohne Grenzen". Die 26 Schülerinnen und Schüler sowie fünf Lehrkräfte und die Direktorin gingen unter anderem Eislaufen, kosteten Mehlwürmer oder erkundeten die Stadt Steyr. "Diese Erlebnisse sind sehr prägend für das Leben", sagt Aleksandra Jaramaz, Direktorin der Mittelschule Garsten.

Bei Gastfamilien untergebracht

In den vergangenen zwölf Jahren entstand zwischen Jaramaz und der montenegrinischen Schule eine enge Verbindung. Im März wurde die Schulpartnerschaft neu besiegelt und Anfang November reisten die montenegrinischen Viertklässler mit dem Bus ins 1000 Kilometer entfernte Garsten. Untergebracht waren sie bei Gastfamilien.

Dafür erklärten sich Eltern von Schülern der MS Garsten und Mitglieder der Folklore-Gruppe des serbischen Kulturvereins "Vuk Karadzic" in Steyr bereit. Die Lehrkräfte sowie die Direktorin waren beispielsweise kostenlos im Landgasthof Mayr untergebracht. "Für diesen Zusammenhalt und die Unterstützung bin ich sehr dankbar", sagt Jaramaz.

Die Jugendlichen spulten in den vier Tagen ein dichtes Programm ab. Die montenegrinischen Schüler nahmen etwa am Unterricht teil. Neben dem Umgang mit dem Tablet in digitaler Grundbildung wurden in Physik Experimente gemacht oder im Fach Ernährung und Haushalt gemeinsam Gulasch gekocht. Weiters standen unter anderem Folklorevorführungen, Eislaufen oder auch der Workshop "Future Food" im Museum Arbeitswelt in Steyr am Programm. "Das war eines der Highlights. Da konnten die Schülerinnen und Schüler knusprige, salzige Mehlwürmer kosten", sagt Jaramaz.

