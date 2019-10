Parteireform: Steyrer SP stützt sich auf Sektionen

Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) trat mit der Ankündigung hervor, dass die Linzer SP in Hinkunft ihre Spitzenfunktionäre von den Parteimitgliedern direkt wählen lassen werde. Ebenso sollten bei wichtigen Themen die Mitglieder bei Umfragen zu Wort kommen. Für Steyrs Bürgermeister Gerald Hackl (SP) sind die Reformschritte der Linzer Genossen für Steyr zwar nicht undenkbar, die Strukturen der SP seien in beiden Städten aber verschieden: "Linz ist einmal von anderer Größe als Steyr", sagt Hackl, "da bedarf es wohl anderer Maßnahmen." In Steyr spiele sich das Parteileben in den Sektionen ab, dort würden alle Fragen direkt unter Funktionären und Mitgliedern diskutiert. Ein Wunsch nach einer anderen Art der Mitbestimmung sei nicht zu vernehmen. Hackl: "Aber wenn die Mitglieder eine Direktwahl wollen, warum nicht?"

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at