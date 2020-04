Es sind die kleinen Dinge, die einen häufig am meisten ärgern. Während in anderen Städten wie etwa Wien, Linz oder auch Wels aufgrund der Coronakrise in den Kurzparkzonen nun gratis geparkt werden darf, sind in Steyr nach wie vor die üblichen 60 Cent je begonnene halbe Stunden fällig. Autos, die ohne gültigen Parkschein abgestellt sind, werden von den Parksheriffs des Österreichischen Wachdienstes mit einem Strafzettel geschmückt.