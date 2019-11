Paraplü feiert seinen 25. Geburtstag

"25 Jahre Paraplü" lautet am Samstag, 9. November, ab 17 Uhr das Motto im Museum Arbeitswelt im Steyrer Wehrgraben. Das Steyrer Integrationszentrum für Menschen mit und ohne Migrationshintergrund feiert mit einem bunten Programm seinen Geburtstag. Mit dabei sind Mosa Sisic & The Gipsy Magic, Phinea feat. Loungelane, Shaolin-Kunst, Tänze vom Balkan bis Afghanistan, eine Zaubershow sowie allerlei internationale Köstlichkeiten.

Bereits am Freitag, 8. November, und am Samstag, jeweils ab 21 Uhr, geht im röda Steyr das "Revo*lotion Allstars Festival" über die Bühne. Der Benefizerlös dieses sechsköpfigen Künstlerkollektivs geht an Paraplü und Sea-Watch.