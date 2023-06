Paragleiterpilot abgestürzt und schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 10 Uhr. Der Mann flog mit seinem Paragleiter von der Hofalm Richtung Spital am Pyhrn und wollte unweit des Fußballplatzes auf einer größeren Wiese landen. Aus bisher unbekannten Gründen drehte er in einer Höhe von etwa 20 Metern seinen Schirm nochmals an, verlor rasch an Höhe und stürzte ab, berichtete die Polizei. Der Verletzte wurde mit dem Notarzthubschrauber in das in das PEK Kirchdorf geflogen.

