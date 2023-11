Paragleiterin (26) bei Absturz in Molln verletzt

Die junge Amstettnerin war zu Allerheiligen mit ihrem Gleitschirm im Gepäck auf den 1.271 Meter hohen Schoberstein gewandert um gegen 13 Uhr vom Gipfelbereich in Richtung Molln zu fliegen. Beim Landeanflug auf eine ebene Wiese dürfte der 26-Jährigen ein folgenschwerer Fehler unterlaufen sein. Sie stürzte aus etwa fünf Metern Höhe beinahe ungebremst rücklings auf den Boden. Dabei zog sie sich laut Polizei so schwere Verletzungen zu, dass sie per Notarzthubschrauber "Martin 3" in das Klinikum Wels gebracht werden musste.

