Paragleiter stürzte über Felsstufe

Gegen 15 Uhr wollte der 60-Jährige am Kleinerberg in Rosenau am Hengstpass mit seinem Paragleitschirm losfliegen.

Noch beim Starten stürzte der erfahrene Paragleiter eine niedrige Fellstufe hinunter und verletzte sich dabei am linken Arm. Ein Wanderer beobachtete das Unglück und kam sofort zur Hilfe.

Der Linzer wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Kirchdorf gebracht.

