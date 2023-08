Paragleiter stürzte auf der Höss ab

Paragleiter in Hinterstoder (Symbolbild)

Schrecksekunden erlebte am Dienstag ein Paragleiter auf der Höss in Hinterstoder (Bezirk Kirchdorf): Der 36-Jährige wollte von den Hutter Böden ins Tal fliegen, als gegen 15.30 Uhr ein Teil des Gleitschirms einklappte. Der Wiener konnte den Schirm nicht mehr steuern und stürzte auf einer Seehöhe von 1360 Metern unterhalb des Startplatzes ab. Nachdem er den sogenannten Retter aktiviert hatte, landete der Paragleiter in einem Baum. Dort konnte er sich nicht selbst befreien. Deshalb alarmierte der Verunglückte die Bergrettung Hinterstoder, die ihm aus seiner misslichen Lage half.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper