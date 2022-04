Paragleiter blieb in Baum hängen - unverletzt

Kurz nach dem Start geriet der Gleitschirmpilot in Schwierigkeiten (Verlust Steuerdruck), geriet ins Trudeln, stürzte trotz gezogenem Rettungsschirm ab und blieb bei einem dortigen Waldstück in den Bäumen hängen. Der 22-Jährige sicherte sich am Baum und verständigte die Rettungskräfte. Er konnte von den Höhenrettern der Feuerwehr unverletzt gerettet werden.