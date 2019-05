Papier fiel aus Kachelofen: 50 Feuerwehrleute bekämpften Brand

Zu dem Brand ist es gegen 16.55 Uhr im Haus des Pensionisten gekommen. Der Mann wollte seinen Kachelofen mit zusammengerolltem Papier beheizen - und ließ den Ofen kurz unbeaufsichtigt. In diesem Moment fielen die brennenden Rollen aus dem Ofen auf den Holzboden und weiter in einen Holzaufzugschacht, wo sie in ein Holzlager rollten.

Dort entzündete sich das gelagerte Holz. Als der Pensionist den Brand bemerkte, wollte er ihn selbst bekämpfen und verbrannte sich am Bein. Er verständigte daraufhin die Feuerwehr. Während die 50 Einsatzkräfte die Flammen bekämpften, wurde der verletzte Bewohner mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Kirchdorf gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Feuerwehr Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.