Panzerwerk im Wald: Tarnname "Spielwarenfabrik"

Die Panzer für die Wehrmacht rollten vom Nibelungenwerk in St. Valentin an die Front nach Russland.

"Industrie ist im Rayon St. Valentin nicht zu finden", heißt es noch 1939 in einem Situationsbericht der örtlichen Gendarmerie. Das sollte sich in den Folgemonaten rasant ändern. Mitten in den grünen Wald baute die Steyr Daimler Puch AG im Auftrag des Oberkommandos Heer (OKH) das Nibelungenwerk (Ni-Werk). Zynisch wurde dem Vorhaben der Codename "Spielwarenfabrik" verpasst.