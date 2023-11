Pächter dringend gesucht: Glasnerhütte wieder zu haben

Kein Jahr lang hat die Verbindung zwischen Pächter Oliver Schlader samt Team und der Glasnerhütte am Glasenberg 19 gehalten. Dem Vernehmen nach ist Schlader nie richtig auf der Hütte angekommen – Pächter und Hüttengäste sollen nicht warm miteinander geworden sein. Mit Jahresende ist daher auch schon wieder Schluss.

Dabei hatte am 1. Jänner dieses Jahres alles vielversprechend begonnen: Die wiedereröffnete Glasnerhütte wurde regelrecht von Gästen gestürmt. Von dieser Anfangseuphorie ist nichts mehr übrig. Zuletzt war die Hütte immer öfter geschlossen. Schlader bat die Gäste in sozialen Medien um Verständnis. Da war schon klar, lange kann das nicht mehr gut gehen. Jetzt ist die Hütte zu und mit Jahresbeginn wieder zu haben – so schreibt es auch Kurt Krifter in einem Posting auf Facebook. Er hat mit seiner Frau Helga in 17 Jahren die Hütte zu einem beliebten Ausflugsziel mit ehrlicher Hausmannskost gemacht. Auf Bitten der Besitzerin, einer Landwirtin aus Maria Neustift, hilft er jetzt mit, damit hoffentlich rasch wieder Leben einkehrt in der Glasnerhütte. "In der Hütte steckt unser Herzblut, da ist mir nicht gleichgültig, was dort oben passiert", sagt Krifter.

Zu den Gründen für das Aus gibt es im Ennstal viele Gerüchte, wenig Handfestes. Pächter Oliver Schlader ließ Anfragen der Steyrer Zeitung unbeantwortet. Unter der Nummer des Hüttentelefons meldet sich lediglich die Mobilbox. "Er hebt nicht ab, wenn ich ihn anrufe", bestätigt auch Bürgermeister Martin Haider (VP). Dabei wären noch einige Dinge zu klären. An mangelnder Unterstützung kann es jedenfalls nicht gelegen haben: "Wir helfen im Ort immer zusammen", sagt Haider. Das ungeplante Ende auf der Glasnerhütte trifft Maria Neustift zur Unzeit. Wie berichtet, bemüht sich ein lokaler Verein seit Jahren auf dem Glasenberg um leistbares Skifahren für die ganze Familie vor der Haustür. "Damit das gut funktionieren kann, braucht es den Doppelpass mit der Hütte, in der sich vor allem an kalten Tagen die Kinder wieder etwas aufwärmen können", sagt der Ortschef. Mit 18 Euro für die Erwachsenen-Tageskarte bleiben die Tarife nicht nur stabil, sondern dieser Preis ist auch einzigartig im Vergleich mit Österreichs Skigebieten.

Mitten im Ort wartet zudem das Gasthaus Großbichler Roisentaverne auf motivierte Pächter, und das auch schon eine ganze Weile.

Interessenten für die Glasnerhütte melden sich entweder bei der Gemeinde Maria Neustift oder bei Kurt Krifter unter 0664 171 07 81

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Dunst Lokalredakteur Steyr Martin Dunst