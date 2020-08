Outdoor-Fitness in Steyr-Dietach

Die offizielle Eröffnungsfeier für die Outdoor-Fitness-Anlage hatte Corona-bedingt nicht stattfinden können, am 7. Juli lud Bürgermeister Erich Hackl ein, dies im kleinen Rahmen nachzuholen. Mit dabei waren auch Schüler der Neuen Sportmittelschule Tabor (Foto). Den eigenen Körper nur mithilfe des Eigengewichts zu trainieren, ist die Faustregel des mit unterschiedlichen Geräten ausgestatteten Fitnessbereiches. "Sport und Bewegung in der freien Natur sind voll im Trend, und dafür bieten Anlagen, wo man mit dem eigenen Körpergewicht ganz individuell trainieren kann, optimale Bedingungen", betont Bürgermeister und Sportreferent Gerald Hackl. Der neue Fitness-Park sei ein weiteres Ergebnis der erfolgreichen Stadt-Umland-Kooperation, an der die Stadt Steyr sowie die Gemeinden St. Ulrich, Garsten, Sierning, Wolfern, Dietach und Aschach an der Steyr beteiligt sind. "Mit der neuen Outdoor-Fitness-Anlage steht auch den sportbegeisterten Dietachern im unmittelbaren Nahbereich ein hochmoderner Fitness-Park zur Verfügung", sagt der Dietacher Bürgermeister Johannes Kampenhuber. Die Kosten für die auf rund 2000 Quadratmetern errichtete Anlage betrugen rund 140.000 Euro. 50 Prozent der Kosten übernahm der Europäische Fonds für regionale Entwicklung.

