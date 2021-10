Out-Einwurf für den Amstettner Sport

Conny Wilczynski gelangen als Handball-Legionär große Würfe bei den Füchsen in Berlin und im Nationalteam, Tom Berger managte nach seiner Aktivzeit die österreichische Handball-Bundesliga "Spusu HLA", Clemens Doppler klatschte erst unlängst mit Partner Alexander Horst für immer vor dem Netz der Beach-Volleyball-EM in Wien ab und Marc Janko schoss für das Fußballnationalelf wichtige Tore. Das Quartett war im Sport mittendrin und nicht nur dabei. Jetzt organisieren die vier Gesellschafter der "Sportbox GmbH" die körperliche Ertüchtigung von Kindern bei "Polysport-Camps", bei denen mehrere Sportarten trainiert werden. Eine weitere Referenz ist die "Sportinsel" auf der Donauinsel, mit deren Neugestaltung sie die Stadt Wien nach einem Hearing beauftragt hat. In Amstetten betreten die vier Ex-Spitzensportler Neuland. Der Gemeinderat hat ihre "Sportbox" und die "E-Motion Group" des Ex-Managers von Dominik Thiem, Herwig Straka, mit einem Sportkonzept für die Stadt beauftragt.

Die SPÖ hatte Zweifel bei dem Unterfangen. Fraktionschef Helfried Blutsch (SP) befürchtete eine letztlich 70.000 Euro kostende Studie, die abgeheftet wird und in einer Schublade verstaubt: "Das Geld ist besser bei unseren Vereinen angelegt, die wissen, was der Sport in Amstetten braucht."

Das aber sei – bei aller Wertschätzung der Klubs – ein Trugschluss, wendet Ronald Maier, Projektleiter bei "Sportbox" ein. Ein auf Wissen basierendes Konzept nicht zu haben, komme Städte teurer: "Viele Turnhallen, die aus vermeintlichem Bedarf gebaut wurden, stehen leer."

Für das Amstettner Konzept werden in der vorerst um 20.000 Euro von der VP und den Grünen im Gemeinderat beschlossenen Phase 1 jegliche Statistiken und Fakten erhoben und Interviews in den Vereinen und in der Bevölkerung geführt. Maier: "Wir werden Informationen beschaffen, die die Stadt noch nicht kennt." Simples Beispiel: Würde sich herausstellen, dass Amstetten in 20 Jahren eine Rentnerstadt sei, "dann brauchen wir nicht mehr viele Gedanken an Skaterparks verschwenden." Das Projekt, das über den Tellerrand der Trainerbank blicken will, wird im November an einem Bürgerabend vorgestellt.