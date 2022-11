Originale Marlen Haushofers beim Bücherei-Jubiläum

Am 30. November 1962 wurde im ehemaligen Hotel Nagl an der Bahnhofstraße die neue Steyrer Zentralbücherei eröffnet. Damals standen Lesern 7000 Bücher zur Verfügung. Heute, 60 Jahre später, umfasst das Angebot der städtischen Bibliothek mehr als 32.000 Medien, von Büchern über Spiele, CDs und DVDs bis hin zu Zeitschriften. Seit der Modernisierung 2002 ist die Stadtbücherei nach der international bekannten Steyrer Literatin Marlen Haushofer benannt.

Auf den Tag genau 60 Jahre nach der offiziellen Eröffnung der damaligen Zentralbücherei findet am Mittwoch, 30. November, von 10 bis 18 Uhr ein Tag der offenen Tür in der Bibliothek statt. Dabei wird es eine kleine Ausstellung unter anderem mit unveröffentlichten Schriftstücken Marlen Haushofers und signierten Büchern in Erstauflage sowie ein Bilderbuchkino für Kinder geben.

Bei Interesse werden Führungen durch die Bücherei angeboten. Voranmeldung unter 07252/48423 oder buecherei@steyr.gv.at.