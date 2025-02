Ordensfrauen bitten um Lebensmittel für Ukraine

Schwester Cornelia berichtet: "Die Not ist in dem kriegsgebeutelten Land groß. Mir tun die Menschen so leid, die unter Hunger und Kälte leiden!" Diakon Zidar kam gerade wieder zurück von einem Lebensmitteltransport in die Westukraine. Konkret werden fünf Suppenküchen der griechisch-katholischen Diözese Uschhorod unterstützt. Er berichtet: "Es sind vor allem ältere Menschen, die nicht mit der ersten Flüchtlingswelle ins Ausland geflohen sind, beziehungsweise ältere Menschen, die direkt aus den umkämpften Gebieten geflohen sind. Sie kommen derzeit meist nicht an ihr Pensionsgeld heran."

Die Ordensfrauen und der Diakon bitten um Reis, Nudeln, Suppengewürze und Gemüse (in Dosen oder Gläsern). Abgeben kann man die Waren unter anderem im Franziskanerinnenkloster Amstetten in der Rathausstraße 14.

