Orange Bänke als Zeichen gegen Gewalt

Der Soroptimist Club Windischgarsten-Kremstal ist seit vielen Jahren ein Teil der Kampagne "Orange the World" und lässt bestimmte Orte und Plätze in der Region in Orange leuchten. Auch heuer wurden Aktionen gesetzt, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Erstmals stehen in vielen Geschäften und Auslagen orange Schuhe. Besonders stolz ist der Club aber auf die Bänke, die kein Platz für Gewalt an Frauen sind und die in Windischgarsten und Kirchdorf stehen bleiben. Auf der Bank wurde ein Opfernotruf angebracht sowie ein QR-Code für mögliche Hilfskontakte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Windischgarsten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.