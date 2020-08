Open Air: Folkshilfe spielt am Freitag in Sierning auf

"In schwierigen Zeiten wie diesen braucht man vor allem eines: ausreichend Raum", sagt Christian Gsöllradl, Geschäftsführer des Vereins Childrenplanet, "und Raum ist in Sierning reichlich vorhanden. Daher freut es uns besonders, dass wir mit Folkshilfe eine der momentan gefragtesten Bands Österreichs nach Sierning holen konnten."

Der aus Quetschnsynth, Gitarre und Schlagzeug, gekrönt von lässigem Hoamatsprech, gebildete musikalische Dreiklang tritt am Freitag, 4. September, ab 20 Uhr in Sierning beim "Kultursommer am Bauernhof" beim Biohof Staudinger auf. Mit dem zweiten Studioalbum "Bahö" hat das Trio Florian Ritt, Paul Slaviczek und Gabriel Fröhlich nahtlos an den Debüterfolg von "f" angeknüpft.

Bei diesem Charity-Open-Air müssen natürlich alle Regelungen des Gesundheitsministeriums einhalten werden. Es gibt eine streng begrenzte Ticketanzahl, nummerierte Sitzplätze, und sämtliche Daten werden für eine allfällige Corona-Nachverfolgung registriert. Am gesamten Konzertgelände ist zu jeder Zeit mindestens einen Meter Abstand zu anderen zu halten beziehungsweise ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Parkplätze inklusive Shuttle-Bus-Service stehen ab 17 Uhr bei der Volksschule Sierning, danach beim Freibad Sierning und, wenn beide voll sind, an der Wallernstraße 17 zur Verfügung.

Weitere Infos zum Charity-Open-Air mit Folkshilfe am Freitag unter www.childrenplanet.com

