Sozialstadtrat Michael Schodermayr (SP) wurde nach der Steyrer Gemeinderatssitzung am Donnerstag trotz zweimaliger Impfung positiv auf das Coronavirus getestet. Die Teilnehmer an der Sitzung, bei der der Mediziner in dem engen Sitzungssaal eine längere Rede gehalten hatte, wurden daher allesamt als K2-Kontaktpersonen eingestuft. Sämtliche Gemeinderäte wurden bereits heute zu PCR-Tests gebeten, die Ergebnisse stehen noch aus.