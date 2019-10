"Der Aktienmarkt ist auch Thema bei unserer Diplomarbeit, da kann man natürlich auch beim OÖN-Börsespiel viel dazulernen", sagt Lukas Dietachmair. Der 18-Jährige aus St. Florian besucht aktuell die 5DK an der HAK Steyr und bereitet sich bereits auf die Matura im Frühjahr vor. Sein Interesse für die Welt der Wirtschaft geht so weit, dass er jüngst sogar an der Hauptversammlung der voestalpine teilgenommen hat.