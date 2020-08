OÖ-Team schoss IEV Innsbruck 7:0 vom Platz

Aber auch das half den Spielerinnen des IEV Innsbruck nichts, die in der Damen-Tennisbundesliga vom Kornspitz Team OÖ in Steyr im Rekordtempo und einem Score von 0:7 vom Platz geschossen wurden. Ihre Aufgabe mit Bravour meisterte die Lokalmatadorin im OÖ-Team Melanie Klaffner, die mit ihrer Partnerin Betina Stummer im Doppel den Gegnerinnen Sara Erenda und Ekaterina Alekseeva mit 6:0, 6:0 nicht einmal die Chance auf einen Gamegewinn ließ. Das OÖ-Team trifft am Freitag im Innviertel auf den UTC Fischer Ried und hat am Sonntag, 9. August, zum Abschluss der Vorrunde um 11 Uhr im Tennisstadion beim Rennbahnweg Wr. Neustadt zu Gast. (feh)

