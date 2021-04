OÖ. Landesausstellung mit Termin und Wurstsemmel

Nicht nur, weil es die letzte Landesausstellung klassischer Machart sein wird, wird "Arbeit, Wohlstand, Macht" heuer im Innerberger Stadel, Museum Arbeitswelt und auf Schloss Lamberg in Steyr Geschichte schreiben. Eine derart bescheidene und auf den Kern reduzierte Ausstellung hat es wegen der nötigen Beschränkungen angesichts des noch immer grassierenden Coronavirus noch nie gegeben.

"Einen neuen Besucherrekord steuern wir nicht mehr an", fasst es Koordinator Roland Pichlbauer mit Galgenhumor. Hauptsache, die Landesausstellung beginnt am Freitag. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) eröffnet sie um 9 Uhr jedenfalls nicht feierlich, er unternimmt in Begleitung von Landesrätin Birgit Gerstorfer (SP) sowie den Landtagsabgeordneten Evelyn Kattnig (FP) und Severin Maier (G) einen Rundgang zwischen den Exponaten und Lesetafeln. Nur Journalisten dürfen dabei noch fotografieren und Wissenswertes in ihre Notizblöcke schreiben. Beschränkt wird auch der Besuch für die Allgemeinheit, der ebenfalls am Freitag bei einem "Tag der Steyrer" mit einer Vorpremiere für die Einheimischen beginnt und dann am Samstag bis 7. November fortgesetzt wird. 70 Prozent der Besucher werden nur eingelassen, wenn sie vorher im Internet schon Karten besorgten und einen konkreten Tag mit genau bestimmtem Zeitfenster gebucht haben. 30 Prozent können auf gut Glück zur Tageskasse kommen. Die Gastronomie hat vorerst noch zu. "Es bieten aber einige Wirte Mitnahmespeisen an", sagt Tourismusdirektorin Eva Pötzl. Auch Kioske mit Take-away-Imbissen wird es an den drei Ausstellungsorten geben.

