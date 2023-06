Online-Medienprojekt: Preis für Kremsmünster

Beim "Österreichischen Verwaltungspreis 2023" des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport wurde Kremsmünster für das Projekt "Vollautomatische Online-Medien-Plattform für Gemeinden" ausgezeichnet. Es handelt sich um eine Kooperation mit dem Linzer Tech-Unternehmen Newsadoo, Raiffeisen, der Gemdat und GEM2GO. Unter den 142 Einreichungen aus ganz Österreich wurde das Projekt von Vizekanzler Werner Kogler in der Kategorie "innovatives Servicedesign und digitale Services" ausgezeichnet.

Das Projekt läuft auf der Website und in der GEM2GO-App von Kremsmünster seit November 2022 im Live-Betrieb. Mittlerweile haben bereits zwanzig weitere Gemeinden in Oberösterreich diese Lösung im Rahmen des Pilotprojekts implementiert. Dabei werden alle relevanten News-Beiträge einer Gemeinde aus verschiedenen Medien wie Tageszeitungen und Regionalmedien, von Blogs aus der Region und auch aus Social Media automatisch zusammengeführt und in die Website der Gemeinde integriert. Ziel ist, den News- und Informationsaustausch innerhalb von Gemeinden tagesaktuell zu automatisieren und dabei alle Vereine, Unternehmen und Organisationen im Ort einzubinden, ohne dass ein zusätzlicher Aufwand entsteht.

Die Gemeinde-Websites und Apps sollen dadurch von den Bürgern intensiver genutzt und damit der zentrale Knotenpunkt für die Digitalisierungsmaßnahmen der Gemeinde werden. Mit der Umsetzung der Amtssignatur hat der Stiftsort bereits vor Jahren einmal den ersten Preis erreicht.

