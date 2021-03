Online-Benefizkonzert als Hilfe für kranke Kinder

Der Scheck über 4100 Euro wurde am Montag überreicht.

Als regionale Zusammenarbeit mit Mehrwert könnte man dieses Online-Benefizkonzert durchaus bezeichnen. Organisiert von Kern Musikinstrumente aus Ternberg und der Werbe- und Filmagentur Werbeberg aus Steyr, konnte so das Welser Kumplgut unterstützt werden.

"Schwerkranke Kinder können so kostenlos in Begleitung ihrer Eltern eine Woche Urlaub vom Krankenhaus machen", sagt Stefan Kern, Inhaber von Musikinstrumente Kern in Ternberg und Mitglied der Band.