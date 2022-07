"Olympia-Kaplan" erhielt ÖOC-Ehrenmitgliedschaft

Der aktuelle Direktor der Salesianer-Gemeinschaft in Amstetten, Pater Bernhard Maier, erhielt bei der ÖOC-Hauptversammlung für seine Verdienste als "Olympia-Kaplan" die Ehrenmitgliedschaft beim Österreichischen Olympischen Comité (ÖOC) verliehen. Maier hatte als Olympia-Seelsorger die österreichischen Athletinnen und Athleten von 1984 bis 2012 bei 16 Spielen sowie bei sieben Paralympischen Wettkämpfen begleitet. Ihm folgte Pater Johannes Paul Chavanne vom Stift Heiligenkreuz.

Der Salesianer Don Boscos Bernhard Maier dankte dem OÖC für diese Auszeichnung und würdigte den Entschluss, die Olympia-Seelsorge vor genau 50 Jahren auf Initiative von Kardinal Franz König, Prof. Rudolf Weiler und dem damaligen ÖOC-Präsidenten Kurt Heller zu etablieren. "Denn", so P. Bernhard, "unsere Sportlerinnen und Sportler verdienen die beste Unterstützung". Die olympische Bewegung bilde ganz einmalig die Menschheitsfamilie ab, das zeige sich besonders beim Einmarsch der Nationen, "wo nahezu alle Völker der Welt in einer Miniaturweltgemeinschaft in einem Olympiastadion versammelt sind und unermesslich, fröhlich und friedlich feiern".