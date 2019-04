Oliver Baier tritt beim Musical-Sommer als Erzähler auf

AMSTETTEN. Intendant Johannes Kropfreiter lässt es bei seiner letzten Produktion vor der Pension noch einmal krachen: Die "Rocky Horror Show" macht das Johann-Pölz-Theater zum Tollhaus.

Kropfreiter (2.v.l.) hat für „Rocky Horror Show“ Team beisammen. Bild: Sengstschmid

Beim Musical-Sommer Amstetten, Ausgabe 2019, weiß zu diesem Zeitpunkt jeder, was wer wann und wo macht. Intendant Johannes Kropfreiter kann auf der Zielgeraden seiner Laufbahn genüsslich die Beine ausschütteln und austraben. Die Produktion steht, nicht zuletzt auch deshalb, weil das bewährte Leading-Team des Vorjahres mit Regisseur Alex Balga, Choreograf Jerome Knols, Musikchef Christian Frank und Bühnenbildner Sam Madwar auch bei der "Rocky Horror Show" wieder zu Werke geht.

Hervorragender Ruf

"Das Einzige, was nicht leicht zu bekommen war, waren die Aufführrechte", sagt Kropfreiter, aber mit dem Stab, der das Festival bespielt, habe er die Trümpfe im Ärmel gehabt: "Amstetten hat eben wirklich beim Musical einen ganz hervorragenden Ruf, und jeder schätzt die Professionalität hier."

Daher ist die Besetzung auch kein Wunder. Wen Kropfreiter von den Top-Darstellern in Österreich will, den und die kriegt er meistens auch. "Riffraff" Filippo Strocchi und "Frank N. Furter" Gino Emnes singen in der Karwoche im Raimundtheater noch als Pontius Pilatus und Judas in Andrew Lloyd Webbers "Jesus Christ Superstar", ehe sie Anfang Mai in Wien mit den Klavierproben für die "Rocky Horror Show" beginnen. Für die Rolle des Retortengeschöpfes "Rocky" holte Kropfreiter mit Malcolm Quinnten Henry einen blutjungen Darsteller, der an der Musik- und Kunst-Privatuniversität Wien noch in Ausbildung steht und für die Probenarbeiten freigestellt wird. Auf den jungen Malcolm wurde Kropfreiter über dessen Vater Kai Peterson aufmerksam, der die Rolle selbst 1992 in Amstetten gespielt hatte.

Kropfreiter muss von seinem 950.000-Euro-Budget den Löwenanteil (510.000 Euro) mit dem Kartenerlös und Sponsorenbeiträgen finanzieren und ist zum Erfolg verdammt. Mit der "Rocky Horror Show" hat er für seinen Abschied in den Ruhestand zur rechten Zeit die Aufführungsrechte für einen Kassenschlager bekommen. Kropfreiter tut aber auch selbst etwas zur Popularität der Produktion hinzu: Als "Erzähler" engagierte er ORF-Moderator und Comedian Oliver Baier ("Was gibt es Neues?"). Der ist nebenher gelernter Schauspieler und hatte eh gerade Lust auf Sommertheater.

