Offene Türen und Bildungsvielfalt

Die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) Steyr richtet ihren Informationsabend heuer schon im Herbst aus. Eltern und potenzielle Schüler sollen die Schule und die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten kennenlernen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 20. 10., von 16 bis 20 Uhr statt. Die HLW ist eine berufsbildende Schule, die sich an den Anforderungen der Betriebe an Schulen orientiert, wie Kompetenzen in Digitalisierung, Fremdsprachen, Managementfähigkeiten sowie selbstwirksames und teamorientiertes Arbeiten.

Tags darauf, am Freitag, 21.10, lädt das Stiftsgymnasium Kremsmünster von 13 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. Interessierte Kinder aus den vierten Klassen der Volksschulen und deren Eltern sind herzlich willkommen. In Themenklassen werden einzelne Fächer vorgestellt: Deutsch und Literatur, Fremdsprachen, Geschichte und Naturwissenschaften. An der Schule treffen vier Jahrhunderte Baugeschichte auf modern ausgestattete Klassenräume, Sportstätten und ein Schwimmbad.