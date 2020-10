Offene Rechnung aus dem Jahr 1999

Der First Vienna Football-Club 1894 ist der älteste Fußballverein Österreichs, und wir müssen tief in der Vergangenheit kramen, um das letzte Aufeinandertreffen des SK Vorwärts Steyr mit den Wienern hervorzuholen. Es sind schlechte Erinnerungen für die Steyrer: Am 24. August 1999 verloren die Rot-Weißen auswärts auf der Hohen Warte 0:4, wenige Monate später mussten sie den Spielbetrieb einstellen.

Während Vorwärts den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffte, kickt die Vienna gegenwärtig in der viertklassigen Wiener Stadtliga. Am Samstag, 17. Oktober, treffen die ehemaligen Gegner in der höchsten Klasse Österreichs nach 21 Jahren auf der Hohen Warte um 20.25 Uhr (live auf ORF Sport+) wieder aufeinander. Vorwärts-Trainer Willi Wahlmüller kann die Favoritenrolle seiner Mannschaft nicht leugnen, auch wenn im Kader der Wiener etliche Ex-Profis wie Jiri Lenko, Marcel Toth, Mario Konrad oder Mensur Kurtisi stehen. Überheblichkeit duldet Wahlmüller aber nicht, der die Vienna bei zwei Matches beobachtet hat. Wenn seine Elf ihr Leistungsvermögen auf den Rasen bringt, dürften die Wiener aber keine Hürde vor dem Einzug in das Achtelfinale sein.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at