STEYR. Die Lange Nacht der Kirchen findet heuer am Freitag, 7. Juni, von 19 bis 22.30 Uhr statt. Unter dem Motto "Offene Kirchen – weites Herz" wird ein buntes und vielfältiges Programm in den Kirchen der Innenstadt geboten.

In der Pfarrkirche Steyr (ehemalige Stadtpfarrkirche) präsentiert das Damenensemble der Landesmusikschule Steyr unter dem Titel "herzerfrischend – herzergreifend" Musik zum Symbol "Herz". Dabei wird es sowohl um die romantische Liebe als auch die spirituelle Dimension des Herzens gehen. Am Vorplatz kann man bei Getränken und kleinen Imbissen anregende Gespräche führen.

In der Margaretenkapelle neben der Pfarrkirche Steyr liest Bernhard Schmalzl aus dem Buch des in Persien geborenen deutschen Schriftstellers Said "Ich, Jesus von Nazareth". Bertl Mütter spielt dazu auf der Posaune. Um 21 Uhr wird er dann nochmals in der Stille der Margaretenkapelle die Posaune erklingen lassen.

In der Marienkirche kann man einen speziellen Segen für besondere Anliegen empfangen, sei es für sich, für das erwartete Baby, für eine Reise, für eine neue Lebensphase, für schwierige Aufgaben und Entscheidungen oder für die eigene Gesundheit.

Die Michaelerkirche bietet "Biblisches, Literarisches, Inspirierendes und Überraschendes zum Thema ‚Herz‘". Es sind spirituelle Texte, verfasst unter anderen von David Steindl-Rast, Anselm Grün und Richard Rohr, zu hören, dazu meditative Musik von P. Samuel Lai, der auf der ältesten Orgel von Steyr spielt. In der Evangelischen Kirche lädt eine "interaktive Entdeckungsreise" bei verschiedenen Stationen zum Verweilen ein. Man kann sich dabei zentralen Fragen des Lebens widmen und sich zu Antworten voller Hoffnung inspirieren lassen. Zusätzlich gibt es noch eine Gartenbar mit Erfrischungen.

Den Abschluss bildet um 22 Uhr ein ökumenisches Nachtgebet in der Pfarrkirche Steyr (ehemalige Stadtpfarrkirche). "In Zeiten wie diesen kann die ganze Welt mehr Herz brauchen – gerade, weil so viel Herzzerreißendes um uns herum passiert", sagt der Projektleiter der Langen Nacht der Kirchen Steyr Ewald Staltner.

www.langenachtderkirchen.at

