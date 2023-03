Österreichs erfolgreichste Krimi-Autorin gastiert heute im Akku

„Felix Blom. Der Häftling aus Moabit“ lautet der Titel des neuen Buchs von Alex Beer, die bürgerlichem Namen Daniela Larcher heißt. Die aktuell erfolgreichste und für viele beste Krimiautorin Österreichs liest heute, Mittwoch, um 20 Uhr im Steyrer Kulturzentrum Akku aus ihrem Werk.

Zum Inhalt: Berlin im Jahr 1878. Der Gauner Felix Blom wird nach drei Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen. Doch in Freiheit ist nichts mehr so, wie es mal war: Sein Hab und Gut gepfändet, seine Verlobte ist mit jemand Neuem liiert. Alle Versuche, an Geld oder Arbeit zu kommen, scheitern. Aber dann hat Blom eine geniale Idee: Warum sich nicht mit der neuen Nachbarin zusammentun?

Die ehemalige Prostituierte Mathilde führt eine Privatdetektei, allerdings sind die Aufträge rar, da man ihr als Frau diese Arbeit nicht zutraut. Ihr erster Fall führt die beiden gleich auf die Spur eines mysteriösen Mörders, der seinen Opfern Briefe mit der Botschaft zukommen lässt: „In wenigen Tagen wirst Du eine Leiche sein.“

Als auch Blom eine solche Karte unter seiner Tür durchgeschoben bekommt, wird die Sache persönlich.

Vom Gauner zum Meisterdetektiv: Felix Blom kennt alle Tricks und bringt Berlins Verbrecher ins Schwitzen. Es ist dies der grandiose Auftakt der neuen, spannenden Krimireihe von Bestsellerautorin Alex Beer.

Infos unter www.akku-steyr.com

