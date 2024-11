Österreichs bestes Radteam legt in der kommenden Saison ein Schäuferl nach

Vom Sieg beim Saisonauftakt in Leonding durch Bundesliga-Sieger Jaka Primozic (l.) über den zweiten Glockner-Triumph von Jonas Rapp bis hin zur WM-Premiere von Valentin Poschacher (r.), der als erster Fahrer der Raiffeisen-Radakademie von Hrinkow den Sprung in den Profikader schaffte: 2024 war eines der erfolgreichsten Jahre des Hrinkow-Teams.

Vor bald vierzig Jahren startete Alexander Hrinkow gemeinsam mit Bruder Gerhard mit seinem Radgeschäft in Steyr und einem Radsportverein durch. Was folgte, waren nicht nur berufliche und sportliche Höhenflüge. Auch als Organisator von Mountainbike-Marathons, Cross Country- und Straßenrennen sowie dem Steyrer City-Kriterium war der Name Hrinkow bald in aller Munde.