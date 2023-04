"Österliches Zeichen der Zuversicht und Hoffnung"

Mit den Armen über dem Kopf verschränkt, legte sich Benediktinerpater Christoph Fischer am Sonntagvormittag auf einem Teppich vor dem Altar der Stiftskirche zu Boden. Es ist eine Demutsgeste, die dem Empfang der Priesterweihe eines Klerikers der katholischen Kirche vorausgeht. Fischer wurde vom St. Pöltner Diözesanbischof Alois Schwarz in Anwesenheit der Klostergemeinschaft und vieler Verwandter und Freunde zum Priester geweiht. Abt Petrus Pilsinger, der als Gäste Generalvikar Christoph Weiss und den Linzer Altbischof Maximilian Aichern begrüßte, betrachtete die Priesterweihe in der Mostviertler Abtei als "österliches Zeugnis der Zuversicht und der Hoffnung".

Pater Christoph Fischer, 29 Jahre alt, trat 2014 den Benediktinern in Seitenstetten bei, vor vier Jahren legte er seine ewigen Gelübde ab. Nach dem Noviziat ging der aus Molln stammende Ordensmann nach Salzburg, wo er an der Universität Theologie studierte. Derzeit wirkt Fischer als Pastoralpraktikant in Aschbach-Markt und unterrichtet auch als Lehrer an der örtlichen Musikschule.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer