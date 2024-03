Da offenbar schon längere Zeit Öl ins Wasser gelaufen und bereits in den Fischaufstieg gelangt war, konnten die Einsatzkräfte nicht mehr verhindern, dass das Öl in die Enns gelangte.

Eine junge Feuerwehrfrau bemerkte die Ölspur im Garstner Bach als erste. Sie rief gegen 16.30 Uhr ihre Kameraden zu Hilfe, die umgehend ausrückten und die erste Ölsperre kurz vor der Mündung in die Enns errichteten. Da offenbar schon längere Zeit Öl ins Wasser gelaufen und bereits in den Fischaufstieg gelangt war, konnten die Einsatzkräfte nicht mehr verhindern, dass das Öl in die Enns gelangte.

Daher wurde der Wasserzug und der technische Zug der Feuerwehr Steyr verständigt, um eine Ölsperre in der Enns einzurichten. Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land und einem Sachverständigen des Landes Oberösterreich wurden auch noch die Kameraden der Feuerwehr Dietach nachalarmiert. Bereits kurze Zeit später konnte der Austritt gestoppt werden.

Der Verursacher soll bereits ausgeforscht sein.

Bildergalerie: Ölaustritt in den Garstner Bach forderte Feuerwehren (Foto: fotokerschi.at/Mader) Bild 1/33 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper