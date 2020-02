ÖBB und Verbund bauen Pyhrnbahn weiter aus

Entlang der Ennstalstrecke wird heuer die Modernisierung des Bahnhofes in Ternberg abgeschlossen. Im Planungsstadium befindet sich der Umbau der Bahnhöfe in Micheldorf und Kremsmünster an der Pyhrn-Eisenbahnstrecke, die "selektiv" auf zwei Gleise ausgebaut werden soll. Etwa 20 Kilometer der rund 100 Kilometer langen Strecke von Linz nach Selzthal sind bereits zweispurig. Weitere neun Kilometer Doppelgleis sollen auf neun Kilometer Länge zwischen Hinterstoder und Pießling-Vorderstoder geschaffen werden. Für Pendler werden in Bad Hall die Park-and-ride-Anlage und die Bike-and-ride-Anlage erweitert.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at