ÖBB erweitern ihr Angebot in Steyr mit Carsharing

Vom Zug bequem ins Auto: Dieses Service gibt es nun auch in Steyr.

Das Carsharing-Service der ÖBB steht nun auch Reisenden in Steyr zur Verfügung. Seit gestern warten zwei Leihfahrzeuge – ein Seat Leon sowie ein Leon Kombi – vor dem Bahnhof auf Kunden. Das ÖBB Rail&Drive Service gibt es damit österreichweit schon an 51 Standorten in 39 Städten mit rund 400 Fahrzeugen, davon 56 Elektro-Pkw. Die Vorbereitungsarbeiten für drei weitere Standorte sind bereits im Laufen.

Für flexibles Reisen vom Bahnhof direkt zum Zielort müssen sich Kunden nur online über die wegfinder-App oder railanddrive.at registrieren. Nach digitaler Prüfung der nötigen Unterlagen – Führerschein und Zahlungsmittel – wird das ÖBB-Rail&Drive-Konto freigeschaltet. Danach lässt sich das Auto buchen. Die Abrechnung der Fahrten erfolgt auf Grundlage eines gestaffelten Zeit- und Kilometertarifs.

Wer schnell ist, spart sich die Registrierungsgebühr in Höhe von 19,90 Euro, zusätzlich gibt es in Steyr bis Mitte des Jahres 10 Prozent Rabatt auf den Zeittarif. Der Code "Steyr2025" ermöglicht bis 31. März zudem ein 10-Euro-Guthaben.

