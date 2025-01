ÖBB-Baustellen: Fünf Wochen fährt kein Zug der Pyhrnbahn nach Klaus

Wo gehobelt wird, fliegen Späne, wo trenngeschliffen wird, sprühen Funken: Die ÖBB haben ihren Baustellenplan bekannt gegeben, wo heuer an den Gleisanlagen und Schienensträngen gearbeitet werden muss. "Ich bin überzeugt, dass wir die richtige Balance zwischen unseren Ausbauprogrammen und einem möglichst dichten und reibungslosen Bahnangebot bieten können", sagte der Vorstandsvorsitzende der ÖBB-Holding Andreas Matthä bei der Bekanntgabe, dass heuer in Oberösterreich von den Bundesbahnen 419 Millionen Euro in das Schienennetz investiert würden.

Auch in unserer Region werden heuer Bahnpassagiere bei Baustellen vorübergehend auf Busse im Schienenersatzverkehr umsteigen müssen. Denn ohne Streckensperren geht auch hier die Modernisierung der Gleisanlagen nicht.

Die größte Behinderung des Zugverkehrs gibt es an der Pyhrnbahnstrecke, die von 1. bis 31. August zwischen den Bahnhöfen Rohr-Bad Hall und Klaus an der Pyhrnbahn gesperrt wird. Weiters fährt danach auch zwischen Nettingsdorf und Klaus von 31. August bis 8. September kein Zug, weil dann an diesem Abschnitt "umfangreiche Bauarbeiten" fortgesetzt werden, wie es in einer Aussendung heißt.

An der Ennstalstrecke herrscht dann von 6. bis 26. Oktober zwischen Garsten und Weißenbach-St. Gallen totes Gleis, weil die Strecke in diesem Zeitraum instandgesetzt wird.

An der Donauuferbahn sind im Zeitraum zwischen 7. Juli bis 10. August alle Züge zwischen St. Valentin und St. Nikola-Struden im Fahrplan gecancelt. Die ÖBB-Gleis-trupps sind damit beschäftigt, den Unterbau zu sanieren, Eisenbahnkreuzungen zu modernisieren und die Gleisanlagen der Donauuferbahn zu erneuern.

Die Streckensperren und den Schienenersatzverkehr geben die ÖBB über Verlautbarungen auf Bahnhöfen und ihre "Scotty"-App bekannt. Auch neben den Gleisanlagen investieren die ÖBB: Nachdem der Bahnhof in Garsten für barrierefreie Zustiege in die Waggons erneuert worden ist, steht nun die Modernisierung des Bahnhofes in Micheldorf an. Dort wird auch das Stellwerk auf eine elektronische Steuerung umgerüstet. Saniert werden auch Wohnhäuser, die im Eigentum der ÖBB-Infrastruktur AG stehen. Für heuer steht ein diesbezügliches Projekt auch in Steyr auf dem Programm.

Autor Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr Hannes Fehringer